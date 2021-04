“Hay que evitar que haya un colapso del sistema sanitario”, pidió Ghi

El jefe comunal realizó una conferencia de prensa virtual donde se refirió a la situación sanitaria, la campaña de vacunación y la fecha de las elecciones, entre otros temas. También adelantó la construcción de un puente en Haedo.

Esta tarde, el intendente Lucas Ghi participó de una nueva videoconferencia de prensa junto a medios de comunicación locales en la que respondió preguntas sobre diferentes temáticas en torno a la situación actual de la pandemia en Morón y los pasos a seguir frente a las nuevas medidas anunciadas la semana pasada.

En este sentido, el jefe comunal detalló que “hoy cobra mayor fuerza la necesidad de pensar con seriedad medidas más rigurosas, porque nuestro principal termómetro, que es el Hospital Municipal, y el conjunto del sistema sanitario -público y privado- tiene como tendencia el crecimiento de los casos, y el cuello de botella lo tenemos cada vez más cerca”. “Estamos, más o menos, en un 80% de ocupación de camas, computando la salud pública y privada”, sostuvo.

Y agregó que “hay una diferencia sustancial con el año pasado, cuando tuvimos una buena cantidad de días para reorientar el sistema sanitario, casi de manera exclusiva, para la emergencia del coronavirus”. “Hoy no nos pasa eso, entonces esa transición deberíamos hacerla en menor tiempo porque tenemos el límite de la capacidad de respuesta muy próximo y hay que evitar que haya un colapso del sistema con más medidas”, remarcó.

Con respecto al plan de vacunación provincial público, gratuito y optativo contra el virus, Ghi destacó el gran porcentaje de personas vacunadas en el distrito, aunque aclaró que “a esta altura nos hubiese gustado tener a toda la población objetivo vacunada”. “Lo cierto es que lo que determina el ritmo es la provisión, y ahí el gobierno nacional está haciendo un gran trabajo, con distintos frentes de negociación, con una estrategia multivacuna para hacernos de ese recurso en el menor tiempo posible”, mencionó. Además, señaló que “en el transcurso de estos días estarían llegando nuevos lotes de vacunas, tanto Sputnik V como Sinopharm, y a fin de este mes debería llegar un lote importante de AstraZeneca”.

Sobre este tema, el Municipio busca vacunar a los casi 120 mil vecinos y vecinas que son parte de la población objetivo en Morón, de los cuales ya se vacunaron 65 mil 906 personas. Las mismas pertenecen al sector de salud, las fuerzas de seguridad, adultos y adultas mayores, y personas de 18 a 59 años con factores de riesgo. Además, por décima semana consecutiva, Morón encabeza el listado de vacunación con el mayor porcentaje de dosis aplicadas sobre el total de su población.

Asimismo, el funcionario destacó que “renovamos todos los comodatos de los, aproximadamente, 20 respiradores que les dimos a las distintas clínicas de Morón para fortalecer su capacidad de gestión sanitaria”. Y distinguió que “tenemos a casi la totalidad del personal de Salud con el proceso de inmunización en marcha, o ya completado”. “Este capital no lo teníamos el año pasado, cuando se nos enfermaba algún trabajador o trabajadora, además del riesgo que implicaba, había que desarticular todo un servicio o una burbuja”, subrayó.

Durante la conferencia de prensa el intendente explicó el estado de situación general que vive el distrito y habló sobre la presencialidad en las escuelas; políticas económicas para asistir a empresas, microempresas y emprendimientos; el control en los transportes; las postas de hisopados; las elecciones; la inscripción a los Procrear de Haedo y Castelar; y la construcción de uno nuevo en El Palomar, entre otros temas.

A su vez, el intendente de Morón detalló una conversación que mantuvo con el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, sobre una futura obra en Haedo. Según el mandatario, se hizo “la presentación de un proyecto que tenemos para dar una solución al incremento de los servicios de ferrocarril”. “Está confirmada la construcción de un puente en Haedo, para resolver el tema de los paso a nivel. Además, hay otras alternativas presentadas para Castelar y Haedo”, reveló.

Por su parte, el mandatario contestó las preguntas sobre el Procrear y remarcó que “está abierta la inscripción para acceder a las últimas unidades que quedan en los proyectos de Castelar sur y Haedo”. “Esto nos confirmó lo que pensábamos, la gran demanda ante esta circunstancia, por eso, además de terminar de este proceso de adjudicación, buscaremos sumar el proyecto de El Palomar, que todavía no está abierta la inscripción, que va a ser uno de los más grandes, donde prevemos construir alrededor de 500 viviendas y va a estar orientado a satisfacer la demanda habitacional que tenemos en el distrito”.

Por último, ante la consulta sobre el cronograma de elecciones de medio término que están previstas para este año, el alcalde manifestó que “no están dadas las condiciones para hacer las PASO en agosto, no por lo que implica la jornada de ese domingo, si no por todo el momento previo”. “Las elecciones suponen una dinámica proselitista, donde tiene que haber actividad, encuentro y militancia, y mucho de eso, inexorablemente, supone estar con otros y otras, movilizándose. Pensar que algo de eso pueda pasar en los días previos a agosto no pareciera ser del todo prudente”, analizó.

“Creo que lo mejor sería poner una postergación, y sí se postergan las PASO, consecuentemente, habría que postergar las generales, y entiendo que hay deliberaciones con la oposición para llegar algún acuerdo en torno a eso”, cerró.