Ahora si son VIP: Vacunaron contra el coronavirus a una modelo de 24 años en Merlo

Este no es el primer caso de chicas jóvenes que reciben la vacuna en circunstancias irregulares. En marzo pasado, Stefanía Desirée Purita Díaz, de 18 años, que trabajaba en la Municipalidad de Avellaneda, fue despedida luego de que se hiciera público que había recibido la primera dosis de la vacuna Sinopharm.

El medio detalla que su último trabajo en relación de dependencia fue en una casa de venta de ropa hasta 2019, y hoy no figura como empleada, ni en lo comercial, ni en ningún Estado, ni municipal, ni provincial, ni nacional.

Según publicó Infobae, Delmonte tiene domicilio legal en Merlo y recibió la vacuna el pasado 9 de abril en el Hospital Héroes de Malvinas. Figura como “Personal de salud”, aunque no cumple ninguna función en la sanidad, ni pública ni privada.

La lista de vacunados VIP sigue creciendo día a día en distintas localidades bonaerenses. Los casos indignan mientras todavía no se completó la inoculación del personal de salud.

Entre desorganización y acomodo, la vacunación que lleva adelante el gobierno de Axel Kicollof en la provincia de Buenos Aires es un escándalo. Antonella Belén Delmonte, tiene 24 años y recibió la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V. No tiene comorbilidades, ni presta servicios esenciales.