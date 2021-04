Leo Nardini visitó la nueva planta hormigonera de Malvinas Argentinas

Por su parte, Noelia Correa, dijo: “Este espacio estaba abandonado. Estaba la planta pero no funcionaba. Cuando asumió Leo nos pidió que la pongamos en funcionamiento y desde acá abastecemos los distintos espacios públicos en los que trabajamos como centros comerciales, plazas, plazoletas, veredas comunitarias y pavimentos con mano de obra municipal”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com