Ya funciona en el hospital de Pacheco una nueva terapia exclusiva para casos de coronavirus, construida con fondos de la Comuna

Permite reforzar aún más el sistema sanitario de Tigre frente a la segunda ola de la pandemia. Además, se dotaron a los Hospitales de Diagnóstico Inmediato con 24 camas de internación intermedia. Se solicita a los vecinos que dirijan sus consultas de casos leves y no urgentes a la demanda espontánea de los Centros de Atención Familiar y de Salud del distrito.