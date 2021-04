Continúan las reuniones virtuales por el Presupuesto Participativo

La propuesta no puede referirse a un espacio que no esté en jurisdicción del Municipio de Vicente López, a excepción de las escuelas públicas de gestión provincial.

El presupuesto máximo de la propuesta no puede superar un monto de 5 millones de pesos.

Acotar la propuesta a un barrio -localidad- en concreto. No puede ser una propuesta para todo el partido.

Las propuestas no pueden involucrar gastos en recursos humanos que incrementen la planta de empleados municipales.