San Isidro: Avanza la última etapa de obras en el centro de salud del Bajo Boulogne

“La idea es que no haya más de 15 minutos de distancia entre cada centro de atención primaria. La gente ingresa al sistema de salud a través de estos centros, aquí tienen su médico de cabecera, ginecólogo, odontólogo o pediatra”, completó el funcionario de la Comuna.

“Las obras se hicieron por etapas para no complicar la atención de este centro. Estos lugares son claves en la estrategia que estamos utilizando al sacar muchas especialidades de los hospitales donde se concentran los pacientes positivos de coronavirus”, explicó el secretario de Salud, Juan Viaggio.

Las salas de atención primaria están destinadas para casos que no tengan gravedad y realizan controles de rutina en distintas especialidades, con la intención de descentralizar la atención y descomprimir los tres hospitales municipales.