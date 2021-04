Comenzó el curso de ingreso para el colegio preuniversitario de Escobar

El curso tendrá una duración de 32 semanas, finalizando en noviembre. A partir de un proceso combinado de equidad y de inclusión por mérito, se seleccionarán los 128 ingresantes para el ciclo lectivo 2022. Cada evaluación será anónima y tendrá un puntaje de 0 a 100 puntos. El 80 por ciento de las vacantes disponibles serán adjudicadas por estricto orden de mérito y el 20 por ciento restante será sorteado entre los aspirantes que hubieran alcanzado al menos 200 puntos, y no menos de 100 puntos en ninguna materia.

