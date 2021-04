“No queremos que se haga política con la pandemia”, afirmó Cafiero

“Lo mismo que dijo el presidente, lo repito: Si están para colaborar, bienvenido sea. Nosotros, hoy continuamos con nuestra estrategia, no se ha modificado nada”, aseguró.

“Había una idea que se estaba instalando acerca de que no se democratizó la compra de las vacunas. Una noticia falsa de que había un impedimento por parte del Estado nacional de que las provincias o el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puedan iniciar sus negociaciones”, destacó Cafiero, y resaltó: “Me parece que se instaló un clima, de cierta necesidad de la oposición de tener un lugar en el escenario político y utilizar la pandemia como bandera, y eso no es bueno para la Argentina”.

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, afirmó esta mañana que “la ley de vacunas, sancionada el año pasado, contó con el apoyo de miembros de la oposición, y era de público conocimiento”. Y aclaró al respecto: “Lo que pasa es que a veces vale más el efecto político y electoral de alguna declaración, que leer una norma. Nosotros no queremos que se haga política con la pandemia”.

