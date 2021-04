“San Fernando ya superó las veinte mil dosis aplicadas”, celebró Andreotti al visitar un vacunatorio municipal

Por último, Juan Andreotti dio su opinión sobre la polémica que se da en torno a la suspensión, o no, de las elecciones primarias. “Siempre pregonamos y estuvimos a favor de las PASO, ya que son una herramienta fundamental para la democracia, y de hecho nuestro espacio es un producto de ellas. Pero en este momento atravesamos una crisis de contagios, y pedirles a los ciudadanos que voten dos veces no es criterioso, más cuando la elección se podría resolver en un mismo día y con un sistema de votación diferente”, sentenció.

Seguidamente, y ante la pregunta sobre las nuevas restricciones para frenar la segunda ola, recordó: “El Municipio siempre ha sido orgánico respecto de las medidas que tomó el gobierno nacional. En nuestra región, el AMBA, el virus no se frena en los límites entre distritos, por eso creemos que tenemos que trabajar todos con un mismo criterio”. “Nosotros estamos de acuerdo y acompañamos las medidas del gobierno nacional. Vamos a poner a funcionar todos los recursos de Protección Ciudadana y del área de Tránsito para ayudar a la Policía de la Provincia y las fuerzas federales para hacer el control del cumplimiento de la no circulación y en que se cumplan los horarios de cierre de las actividades comerciales”, completó.

“También hay un relajo muy grande en los jóvenes, que perdieron su vida social y cambiaron sus hábitos, por eso hoy el Municipio hace un esfuerzo muy grande para evitar las fiestas clandestinas”, prosiguió el mandatario. En esa tónica, contó que “en Semana Santa clausuramos 19 fiestas”. “Hacer este tipo de fiestas clandestinas es no cuidar al resto de la sociedad, y tampoco cuidar a esos comerciantes que respetan los protocolos. Por eso ponemos todos los esfuerzos municipales en frenar este tipo de reuniones”, agregó, y remarcó que trabajan con un sistema de “multas para los domicilios en los que se realizan estas reuniones”.

“Agradecemos el esfuerzo que se está haciendo desde la Provincia, y si continúa este ritmo de vacunación estimamos que en los próximos 6 o 7 días vamos a haber terminado de vacunar a todos los adultos mayores de 70 años, con el 70 u 80 por ciento de los adultos mayores de 70 años del distrito inscripto”, continuó. Aclaró que, desde la Comuna, “estamos buscando también a los 6 o 7 mil vecinos que aun no se inscribieron” para vacunarse.

“Este microestadio del Polideportivo 2 todavía no pudo ser usado para los objetivos para los que fue creado, pero nos permitió tener un importante centro de vacunación”, comenzó diciendo el jefe comunal. Luego informó que “hoy San Fernando ya va a superar las 20 mil dosis aplicadas”, y eso se debe a que “en la última semana se triplicó la cantidad de vacunas que se daban diariamente”.

El intendente de San Fernando, Juan Andreotti, recorrió esta mañana el vacunatorio montado en el Polideportivo 2, ubicado en Ruta 202 y Pueyrredón. Allí, acompañó a vecinos que concurrieron a inmunizarse contra el coronavirus. También conversó con la prensa y se refirió al desarrollo del plan de vacunación en el distrito, y también a las nuevas medidas para combatir la llamada segunda ola. Además, instó a que este año no haya PASO, y los ciudadanos voten este año una sola vez para así minimizar los riesgos de contagio.