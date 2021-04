Decoran y pintan salas del Hospital Materno Infantil de San Isidro para contener a los niños

“Amo este hospital, hace muchos años que trabajo aquí. Adoro a los niños. Con esta propuesta buscamos hacer más ameno el ingreso a los consultorios. Que los chicos se puedan distraer y vivir el hospital como algo lindo y no negativo”, expresa Rebeca Martínez, encargada de la guardia del Hospital Materno Infantil de San Isidro, que junto a pediatras y enfermeras intervino artísticamente las salas de espera y pasillos.

