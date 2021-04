Zencich acompaña al “Pipa” Gancedo en su obra solidaria en Pontevedra

“Lo que más quiero es que algún día estos chicos recuerden ese primer lugar donde pasan lindos momentos, en un ambiente de paz y de amor”, manifestó Gancedo, y continúo: “Nunca me gustó decir que uno lo está llevando adelante, pero hay mucha gente que está al frente del merendero”.

“Siempre estuve muy cercano a la actividad social. Desde hace 6 años tenemos este merendero llamado Ángeles Unidos, donde gracias a Dios podemos darle de comer a los chicos. Pero más allá de la comida, lo más importante es lo que no se ve, los valores, la parte espiritual, de amor y de amistad”, describió el ex futbolista.

La asociación está impulsada por Leonel Gancedo, un ex futbolista surgido de la cantera de Argentinos Juniors y con un gran paso por River, donde obtuvo 7 títulos en la época dorada de fines de los años 90, 3 torneos Apertura, 2 Clausura, una Copa Libertadores y una Supercopa Sudamericana. El ex jugador sigue de alguna manera vinculado al fútbol, pero también utiliza su tiempo para ayudar al merendero.

El concejal David Zencich reconoce que “es cuantiosa la necesidad de muchos niños en Merlo, sumado a la poca asistencia municipal dentro de este sensible sector de la población”. Es por eso que junto al senador provincial Owen Fernández, se acercaron a la asociación Ángeles Unidos para destacar la noble tarea que realizan dentro de este espacio, en el que “se brinda más que una merienda, los chicos tienen un área de contención, recreación y desarrollo”, expresó el referente.

El referente de Juntos por el Cambio en Merlo, David Zencich, junto al senador Owen Fernández, visitó la asociación y merendero Ángeles Unidos, un espacio sustentado por el ex jugador de River Plate, Leonel Gancedo, que brinda contención, alimentos y recreación a los pibes de la localidad de Pontevedra.