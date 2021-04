Tres de Febrero impulsa el Día del Trabajo y la Producción Local

Para dar inicio a esta nueva efeméride, se realizó una presentación que contó con la participación del intendente Diego Valenzuela y Aldo Rosati, ex gerente de Calidad y Director de Calidad para Mercosur de Fiat.

El intendente Diego Valenzuela estuvo en la ex fábrica de Fiat Concord para anunciar que envió una nueva ordenanza que buscará reconocer el esfuerzo de todos los comercios e industrias del distrito, conmemorando el día en el que el primer Fiat 600 salió de esa línea de producción