Moreira dio detalles del avance de la vacunación, el estado de situación y las nuevas medidas frente al coronavirus

“Vamos casa por casa identificando personas con síntomas que por algún motivo no asistieron al sistema de salud, para poder evaluarlas e hisoparlas en los casos que corresponde. Lo vamos a seguir en los distintos barrios porque es una política que nos dio muy buenos resultados el año pasado”, afirmó el mandatario.

Esta campaña se reforzará con operativos casa por casa en los barrios, para ayudar a inscribir a todas las personas que todavía no están registradas y desean vacunarse.

También hizo hincapié en la importancia de la inscripción para vacunarse, a través de la web o la aplicación VacunatePBA. “Tenemos campañas en la calle desde hace más de un mes, para inscribir a todos aquellos vecinos y vecinas que quieran y no hayan podido o no sepan cómo hacerlo”, explicó Fernando Moreira.