Tigre refuerza aún más su sistema sanitario frente a la segunda ola de coronavirus

Estas medidas atienden a la reestructuración del sistema sanitario local donde los casos de gravedad intermedia serán abordados por los Hospitales de Diagnóstico Inmediato, mientras que los cuadros no urgentes se canalizarán a través de los Centros de Atención Familiar y de Salud.

En ese sentido, el jefe comunal puntualizó: “Para hacerle frente a esta etapa es clave el trabajo mancomunado con Provincia y Nación, por eso no dudamos en aportar desde la gestión local al fortalecimiento y descongestión del hospital de General Pacheco, destinando personal de salud municipal a la atención de la demanda con la nueva sala de terapia para apcientes con coronavirus. Con estas políticas públicas estamos seguros que correremos el menor riesgo posible”.