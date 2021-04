Ituzaingó incorpora novedosas herramientas para el cuidado del arbolado

Además, promueve la producción y/o adquisición de árboles para los espacios públicos, prohibiendo la extracción, poda, tala y daño al arbolado. Estos trabajos sólo podrán ser realizados con autorización previa – la cual se puede solicitar a través del siguiente enlace – en caso de que los ejemplares presenten signos de decrepitud o decaimiento, su ciclo biológico esté cumplido, cuando su inclinación amenace su caída o provoque trastornos al tránsito, cuando interfiera u obstaculice la prestación de un servicio público, cuando el porte del árbol o arbusto impide la correcta iluminación, o cuando se cause daño a la propiedad pública o privada.

This site is protected by wp-copyrightpro.com