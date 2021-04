Quienes no cuenten con autorización, pueden gestionar los permisos a través de la web https://www.argentina.gob.ar/circular/ , y su utilización mediante la aplicación CUIDAR.

También se establecerán controles de circulación en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, de los que no formarían parte la Policía de la Ciudad.

Desde esta noche comenzaron las restricciones de movilidad social y sin justificada causa no se puede circular en el AMBA de 0 a 6 de la mañana, al menos, hasta el 30 de abril. Con el objetivo de estabilizar la ascendente curva de casos de coronavirus producto de la segunda ola, el gobierno también prohibió reuniones hogareñas con más de diez personas.

Empezó el toque de queda y no se puede circular de 0 a 6 de la mañana