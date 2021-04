Más vecinos y vecinas de Tigre recibieron la vacuna contra el coronavirus

Rosa, vecina de Benavídez, que esperaba para recibir la inoculación expresó: “Esperaba este día y hoy llegó. Todos fueron muy amables y serviciales, no tengo ni una queja”. En tanto, Luis, de General Pacheco, comentó: “Las enfermeras fueron muy atentas, nos explicaron todo el procedimiento, que sucede luego de la vacunación y las precauciones que tenemos que tomar. Esperemos que todo siga bien”.

En tal sentido, el intendente agregó: “Nos falta aún para concretar la vacunación de todos los grupos esenciales y de riesgo, pero no tengo dudas que en el corto plazo y a raíz de los anuncios del Presidente Alberto Fernández vamos a tener el menor riesgo posible para la vida y la salud de nuestros vecinos”.