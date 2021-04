Posse dijo que ahora “la situación es grave”, y añadió: “Cuando uno se dedica a gobernar está concentrado en que las cosas salgan bien. Ahora no hay lugar para la opinión. El año pasado lo hice y logré que empezaran las clases. Hubo voluntad para que esto sucediera”.

“La situación es grave y no hay lugar para la opinión”, afirmó Posse