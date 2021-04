Kicillof y Achával inauguraron el vacunatorio del kilómetro 46 de la Panamericana

El gobernador Axel Kicillof estuvo hoy en Pilar e inauguró junto al intendente Federico Achával el nuevo vacunatorio del kilómetro 46 de Panamericana. Ambos recorrieron el nuevo centro, que ya está funcionando. “Este vacunatorio es realmente un ejemplo para toda la Provincia”, destacó el mandatario bonaerense.

Durante la recorrida, Achával expresó: “Es muy importante la visita del gobernador Kicillof y la ministra de Gobierno para mostrarles cómo viene avanzando el plan de vacunación más grande de la historia de la provincia de Buenos Aires en Pilar. Este es el sexto vacunatorio que abrimos. Recuperamos este lugar, que estaba abandonado e intervenido judicialmente, para darle esperanza a la gente. Tenemos la confianza de seguir ampliando la vacunación para garantizar el derecho a la salud, que es el propósito fundamental que marca nuestro presidente”.

Por su parte, el gobernador destacó que “mientras hay gente que ataca la vacuna, uno se llena de esperanza cuando ve este impresionante vacunatorio que hizo el intendente Achával”. “Tiene una capacidad de vacunación muy grande. A esos que intentan sembrar odio y desánimo les digo que deberían recorrer cualquiera de los vacunatorios de la Provincia, hablar con los adultos mayores que estamos vacunando. Esa es la libertad, poder vacunarse”, añadió.

Kicillof sostuvo además: “Apoyamos irrestrictamente las medidas que tomó el presidente. A todos nos duele restringir actividades, pero es el camino para que no haya un desborde sanitario, esta no es una ola, es un tsunami. Ya tenemos en la Provincia más de un millón seiscientas mil vacunas aplicadas. De Pilar me voy lleno de alegría porque cada vacuna que damos es un avance para el principio del fin de la pandemia”.

El gobernador y el intendente estuvieron acompañados por la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Teresa García; la secretaria general del Municipio, Soledad Peralta; el secretario de Salud, Hernán Galimberti; y el coordinador del nuevo vacunatorio y concejal, Juan Pablo Roldán.

Respecto a las medidas anunciadas por la Nación y Provincia, la ministra de Gobierno afirmó que “se van a intensificar los controles, implementándose del mismo modo que durante el verano, con mucha responsabilidad por parte de los intendentes”.

El nuevo centro de vacunación es de los de mayor capacidad en la región, con la posibilidad de otorgar 1200 turnos diarios. Cuenta con 12 consultorios y 70 plazas de estacionamiento, y está ubicado en un lugar estratégico. Una de sus enfermeras y vacunadoras, Florencia Costa, expresó hoy: “Estoy muy contenta, trabajar con este nivel de organización es muy lindo. La gente se emociona, está muy agradecida con nosotros y eso es un mimo a la profesión”.

En Pilar funcionan 6 vacunatorios con una capacidad para aplicar hasta 3 mil dosis diarias, para dar la lucha contra el coronavirus.

Finalmente, el intendente expuso: “Todos los días batimos récords de cantidad de vacunas aplicadas, queremos llegar lo antes posible a los adultos mayores y las personas con mayor nivel de riesgo. El rol del Estado es fundamental, cada persona que necesita de un testeo lo puede hacer de manera gratuita, cada persona que transita la enfermedad tiene un seguimiento, si necesita una cama, gracias al enorme esfuerzo del gobernador, la tiene. Y a cada persona que se inscribe en la página de la Provincia va a contar con la vacuna”.