Kicillof obliga a comerciantes a cerrar a las 20 horas, amenaza con severas multas y advierte más restricciones

Por las extensas y excesivas medidas adoptadas en 2020 durante la cuarentena eterna, el confinamiento más largo que se dio en todo el mundo, cerraron 90.700 locales, 41.200 pymes y quedaron afectados 185.300 trabajadores, según datos de la CAME. La historia se repite.

El gobernador reconoció además que la Provincia buscaba cierres más fuertes por tiempo limitado en el marco de las reuniones entre el Gobierno nacional y porteño, pero sostuvo que “acompaña las medidas” presidenciales. No obstante, señaló: “Se van a tomar las medidas que se tengan que tomar”.