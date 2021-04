San Fernando, Rotary Club y Fundación Club de Roma plantaron sesenta árboles nativos en el Parque del Bicentenario

Por su parte, el director de Club de Roma Argentina, Gonzalo Del Castillo, remarcó: “Esta acción forma parte de la campaña ´Semana del árbol´ que plantea la convocatoria a ciudadanos, municipios, empresas y actores de la sociedad a poner en valor árboles nativos mediante acciones concretas de plantación, adopción y donación de ejemplares. Hoy plantamos 60 árboles con el Municipio de San Fernando y el Rotary Club en el Parque del Bicentenario y se van a complementar con otros 40 más en la Segunda Sección de Islas. Sabemos que el agua y los árboles están íntimamente relacionados y no podemos abordarlos como compartimentos estancos, es necesario tener una visión sistémica del funcionamiento de la naturaleza”.

El equipo de especialistas del área de Medio Ambiente del Municipio y las organizaciones no gubernamentales se sumaron a la campaña “Semana del árbol”, con ejemplares de especies nativas en el parque de Guido Spano y Los Pinos. “El objetivo es crear conciencia y respirar aire más puro. El único camino hacia adelante es pensar en el cuidado del medio ambiente, reducir lo que consumimos y participar en las acciones de reciclado”, dijo la secretaria Eva Andreotti.