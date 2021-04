“Ya tenemos cien mil inscriptos para la vacuna”, afirmó el intendente Nardini

Este plan de obras forma parte del programa “Argentina Hace”, un trabajo articulado entre el Municipio de Malvinas Argentinas y el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. “Estamos muy contentos de poder seguir avanzando en tiempos de pandemia, que es algo muy difícil. Quisiera decirle a la gente que se siga cuidando utilizando el tapaboca, y que tomen los recaudos necesarios porque esto aún no terminó”, finalizó el intendente.

This site is protected by wp-copyrightpro.com