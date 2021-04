Diputados avanzó con el proyecto de etiquetado frontal de alimentos y bebidas azucaradas

El proyecto busca advertir a los consumidores sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, a partir de dar información clara, oportuna y veraz. Asimismo, apunta a prevenir la malnutrición en la población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles.

This site is protected by wp-copyrightpro.com