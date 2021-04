Se amplía el Grupo Dorrego, cuyos intendentes proponen vacunar con sus medios a la población de sus distritos

El ex presidente de la Nación.

Participaron del encuentro, los jefes comunales Néstor Grindetti, de Lanús; Jorge Macri, de Vicente López; Diego Valenzuela, de Tres de Febrero; Julio Garro, de La Plata; Héctor Gay, de Bahía Blanca; Ezequiel Galli, de Olavarría; Javier Martínez, de Pergamino; Pablo Petrecca, de Junín; Guillermo Montenegro, de Mar del Plata; Mariano Barroso, de 9 de Julio; Javier Iguacel, de Capitán Sarmiento; Gustavo Peries, de Ramallo; Francisco Ratto, de San Antonio de Areco; Mariano Uset, de Coronel Rosales; Lisandro Matzkin, de Coronel Pringles; José Luis Zara, de Patagones; Sebastián Abella, de Campana; Camilo Etchevarrem, de Dolores; y Jorge Etcheverry, de Lobos; y los ex intendentes, Nicolás Ducote, de Pilar; y Ramiro Tagliaferro, de Morón.

Durante la reunión, se acordó proponer al gobierno de la provincia de Buenos Aires la realización de un trabajo en equipo más intenso y coordinado entre los municipios, como así también, se estimó necesario el aceleramiento de los testeos para identificar posibles contagiados y aislarlos en forma automática. De nada sirven medidas para limitar o restringir las actividades si no testeamos, aíslamos y vacunamos de manera intensiva.

Los jefes comunales del Pro participaron de un nuevo encuentro realizado de manera virtual por el avance de los contagios, en el cual se analizó la situación de la pandemia junto a los nuevos integrantes del espacio que incorporó a más intendentes y ex intendentes como así también a legisladores nacionales y provinciales.

El espacio sigue sumando dirigentes, en esta oportunidad se produjo la incorporación de más jefes comunales de la Provincia, ex intendentes, legisladores nacionales y provinciales, más referentes territoriales.