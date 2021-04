Para generar más vacantes, se realizan obras de ampliación en el jardín municipal de Maschwitz

Por otra parte, en el marco del desarrollo de un Escobar Sostenible, el Jardín Municipal El Cedro es el primero donde se instalaron 14 paneles solares, un sistema fotovoltaico híbrido con un sistema de back up -batería de litio- para los cortes de luz. Con esta reserva de energía, en caso de un corte del suministro eléctrico, el jardín se puede autoabastecer de energía sin tener que suspender las clases.

