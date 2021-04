Ya se vacunaron más de cincuenta mil vecinos y vecinas de todo Morón

Por otro lado, la semana pasada la comuna recibió 20 mil 400 nuevas dosis contra el coronavirus para ampliar la campaña de vacunación. A su vez, Morón intensificó los operativos de preinscripción para asistir a la población en la carga del formulario, requisito necesario para recibir la vacuna ya que no es obligatoria, y hasta el momento cuenta con casi 145 mil personas anotadas.

Morón continúa liderando el ranking de los municipios del conurbano que más personas vacunó por cantidad de habitantes, incluyendo a la Ciudad de Buenos Aires, superó las 50 mil personas vacunadas, lo que equivale al 15,8 por ciento de su población. Desde que se inició el plan provincial público, gratuito y optativo contra el coronavirus, el distrito no paró de inocular a los vecinos y vecinas que recibieron su turno, previa inscripción en la página web del plan de inmunización.