El gobierno de San Fernando acompañó a PAMI en la vacunación de adultos mayores en el Delta

San Fernando posee la mayor estructura de salud de la región insular, abarcando un territorio de 930 kilómetros cuadrados. El Hospital Municipal Do Porto está situado en el río Paraná de las Palmas en su intersección con el rio Carabelas, tiene guardia 24 horas y atención médica con especialidades. En 2019 fue ampliado y renovado por el Municipio y desde entonces cuenta con un centro de rehabilitación de adultos mayores con camas de internación, shockroom y de observaciones.

En la segunda sección de la Reserva de Biósfera del Delta del Paraná se encuentra el Hospital Municipal Do Porto de San Fernando, un establecimiento sanitario con sector de rehabilitación de adultos mayores. Allí se desarrolló un operativo de vacunación contra coronavirus que compartió el intendente Juan Andreotti con el diputado provincial Matías Molle; el subdirector de PAMI, Martín Rodríguez; el director de la UGL VIII del organismo, Lucas Boyanovsky; y la subsecretaria de Salud municipal, Claudia Regenjo.