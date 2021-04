El presidente Alberto Fernández afirma: “Queremos proteger al que confía e invierte en la Argentina”

El beneficio, que tendrá una duración de 15 años, requiere la presentación de un proyecto de inversión no menor a los 100 millones de dólares, para lo que no serán consideradas las colocaciones financieras y/o de portafolio, la fusión o adquisición de empresas o la compra de cuotas y/o acciones o participaciones societarias.

Esos fondos podrán destinarse al pago de capital e intereses de pasivos en el exterior, utilidades y dividendos de balances cerrados y auditados, y repatriación de inversiones directas de no residentes. También podrán ser depositados hasta su utilización en cuentas en el exterior de entidades financieras argentinas y/o en cuentas locales en moneda extranjera en bancos argentinos.

El mandatario les agradeció a los empresarios por confiar sus inversiones en el país y les pidió que lo ayuden a “construir de esta sociedad una comunidad, porque nadie logra realizarse en una sociedad que no se realiza”.

Además, expresó que el nuevo régimen, que se publicará mañana a través de un decreto, “es una señal clara de cuál es nuestro ánimo, nuestra vocación”. También señaló que “la Argentina no tiene más espacio para la especulación y tiene un espacio inmenso para el desarrollo productivo”.

“Queremos proteger al que confía en la Argentina, invierte en la Argentina y gana en la Argentina y después necesita pagar compromisos que ha tomado en el exterior. No queremos hacerles difícil el negocio de la inversión a esos empresarios, queremos hacer difícil el juego de los especuladores, pero no el de los que vienen a producir”, aseguró el presidente por videoconferencia.