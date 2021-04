Sujarchuk firmó un convenio con la Fiesta Nacional de la Flor para garantizar la continuidad del evento

Asimismo, en el marco de la segunda ola de contagios de coronavirus, Sujarchuk se manifestó diciendo que la situación en el partido es “compleja” y que el sistema de salud municipal está “al borde del colapso”. Esto es debido a la prácticamente plena ocupación de camas de terapia intensiva en los hospitales del municipio. “Todas las camas de terapia intensiva están ocupadas entre pacientes Covid y no Covid. Por momentos se liberan una o dos y se vuelven a ocupar. Entonces, estamos tomando medidas para ampliar camas y la provincia activó el sistema de derivaciones”, sostuvo el jefe comunal, remarcando que “si no se adoptan medidas, en poco tiempo habrá un colapso”.

También encabezó el encuentro el presidente de la entidad, Tetsuya Hirose, quien manifestó que “el intendente estaba al tanto de la difícil situación de nuestra institución y colaboró activamente durante estos años, pero la pandemia nos trajo más problemas”, agregando que “el gasto mensual sobrepasa el millón de pesos, pero ese dinero no lo tenemos”. “No tenemos ninguna actividad desde hace ya dos años, y ese es el gran salvataje que yo le pedí al intendente”, sostuvo Hirose.

“Este convenio tiene un carácter especial en muchos sentidos, primero porque, después de muchos años de funcionamiento, la comisión directiva de la Fiesta Nacional de la Flor se declaró a sí misma en emergencia económica, financiera y operativa debido a la crisis del sector, a la falta de apoyo del gobierno nacional anterior, y a la no realización de actividades presenciales por la pandemia el año pasado”, dijo el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk.