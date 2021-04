Segunda ola: Intendente de Morón clausura disco Pinar de Rocha tras fiesta sin protocolos

“Así como la mayoría de las y los empresarios de Morón se ajustan a las normas y los protocolos que exige la pandemia, aún acotando su margen de rentabilidad e incluso perdiendo ingresos, hay otros que hacen un culto de la picardía, el engaño y la vulneración de los límites”, expresó el intendente. Y agregó: “A los primeros tenemos la decisión de acompañarlos, de ayudarlos a transitar esta nueva ola de la crisis sanitaria que es y será difícil para todos. Pero así como buscamos asistir con recursos y políticas públicas a quienes se esfuerzan, estamos trabajando en una salida definitiva para el problema que nos generan quienes se ensañan en no cumplir las normas y poner en riesgo la salud de las vecinas y vecinos de Morón”.

“Buscamos una salida definitiva para quienes se ensañan en no cumplir las normas”, dijo el intendente Lucas Ghi luego de firmar un decreto que suspende por 30 días la habilitación de la empresa Vaprisana S.A.

Estos protocolos no se cumplieron ayer, y las imágenes de una multitud agolpándose frente al escenario, sin tapabocas ni distancia social, encendieron la polémica frente al inicio de la segunda ola de coronavirus en la Argentina.