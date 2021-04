Jardines Maternales y Centros Educativos Municipales de San Fernando celebraron las Pascuas

En las instituciones educativas municipales de San Fernando no pasaron desapercibidas las Pascuas, fecha que despierta la ilusión de los más chicos y en las que las docentes elaboran juegos y decoraciones especiales. La secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti; y la subsecretaria de Educación, Mariana Miola, acompañaron estas actividades que en el CEIM 3 y el Jardín Maternal Municipal “Nuestra Señora de la Guardia”.

