Diputados analizaron los posibles cambios para las elecciones

En contraposición, Virginia Cornejo, del Pro, defendió la instancia de las PASO e instó a encontrar los mecanismos para llegar a las mismas de la manera más segura. “¿Por qué no empezamos a trabajar en iniciativas superadoras? El mundo no debate suspender elecciones, el mundo debate cómo llegar a las elecciones de la mejor manera y cuidando a la gente en una situación de pandemia”, declaró.

Por un lado, Pablo Yedlin, del Frente de Todos, uno de los impulsores del proyecto de suspender las elecciones primarias, consideró la posibilidad de ir directamente a las elecciones generales. “Las PASO tienen una movilización enorme previa a la elección que se da en meses que no parece que vayan a ser ideales. Frente a esa duda, ¿no conviene que los partidos elijan sus candidatos con elecciones internas?”, propuso.