Perdió el control del auto y terminó incrustado en un local

El accidente ocurrió el sábado cerca de las 17 horas y por fortuna no dejó heridos. Una persona pudo escapar por centímetros al ver al coche subir a la vereda. El conductor salió por sus propios medios del vehículo, que resultó con importantes daños.

Pasó el sábado en avenida Eva Perón al 2900, en Morón. El impactante choque por fortuna no dejó heridos de gravedad.