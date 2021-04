Federico Achával lanzó un programa de apoyo a las pymes junto a Matías Kulfas

Junto al intendente Federico Achával, el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, eligió una pyme de Pilar para lanzar el Programa de Apoyo a la Competitividad. La iniciativa tiene como objetivo mejorar la competitividad de las pyme o emprendimientos con asistencias técnicas financiadas con aportes no reembolsables.

