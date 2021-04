Hallan asesinado a puñaladas a un hombre en la estación de trenes de Victoria

Fuentes policiales informaron a Télam que el cuerpo aún no fue identificado y pertenecería a un hombre de alrededor de 50 años, apodado “Mustafá”, quien presentaba heridas de arma blanca en el cuello, en la zona del tórax y en el rostro.

Momentos después, una ambulancia municipal arribó al lugar y los médicos observaron que el cuerpo del hombre se encontraba en posición decúbito dorsal y constataron que no presentaba signos vitales.