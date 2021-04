El massismo pide por la postergación o suspensión de las PASO, frente a la segunda ola de coronavirus

Por otro lado, Ramiro Gutiérrez, también referente del massismo en la Cámara Baja, expresó: “La salud está primero, y es por eso que en un contexto como el que enfrentamos, no podemos empujar y encerrar a miles de ciudadanos y ciudadanas a resolver los problemas internos de la política. La política debe resolver los problemas de la gente y no al revés”.

Así lo afirmó el diputado nacional Carlos Selva, que publicó en su cuenta personal: “Porqué no votar el mismo día PASO y general, intercalando cada fuerza de acuerdo a la elección de la gente y sumando los votos de una sola vez. No hay lema porque es voto a legisladores y las listas se intercalan respetando proporcionalidad”.