El Municipio de Tigre acompañó el encuentro anual de veteranos de Malvinas en el Club de Regatas La Marina

El Municipio de Tigre acompañó el conversatorio organizado por el Club de Regatas La Marina en el marco del 2 de abril. Durante el encuentro, autoridades locales junto a ex combatientes de la guerra de Malvinas reafirmaron el reclamo de soberanía sobre el archipiélago.

Cómo cada año, la institución convocó a ex combatientes a participar de un encuentro en el marco del 2 de abril. Autoridades de la comuna participaron del conversatorio y reafirmaron el reclamo de soberanía sobre las islas.