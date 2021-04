Mil personas disfrutaron del festival “El camino del santo”, en San Isidro

“A esta propuesta me acerco todos los años, porque soy fanática de este tipo de música. Es un regalo muy especial del Municipio”, destacó Silvina Ferreyra, vecina de San Isidro.

“Es una oportunidad muy buena, este festival mantiene viva la música clásica. Es una puesta que me pone muy contenta”, expresó María de la Paz Novelli, de Acassuso.

“El año pasado no pudimos realizar el festival por la pandemia y este año se pudo volver a desarrollar con estrictos protocolo sanitarios y sobre todo reduciendo la cantidad de gente tanto en el escenario como en el público”, contó Mariano Morello, director general de Cultura.