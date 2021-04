Para Di Mario, “la suspensión de las PASO no tiene que ver con una cuestión sanitaria sino política”

Marcelo Di Mario referente de Juntos por el Cambio en Malvinas Argentinas, conversó con SM Noticias y opinó sobre diversos temas, el desarrollo de la campaña de vacunación contra el coronavirus en el distrito; las nuevas medidas gubernamentales frente al aumento de casos; la posible suspensión de las PASO; y el armado del espacio del que forma parte a nivel local.

Inicialmente, respecto al desarrollo de la campaña de vacunación contra el COVID 19 en el territorio malvinense, Di Mario planteó su preocupación porque “Malvinas Argentinas es uno de los municipios de todo el país que menos gente ha vacunado y que más progresión de casos está teniendo”. “Hay cada vez menos capacidad sanitaria para recibir a los contagiados”, dijo, y habló de “inacción por parte del gobierno municipal, que no genera una protección y cuidado de nuestro vecinos”.

“Estamos tratando de generar con otros municipios cercanos la posibilidad que vayan aceptando a algunos vecinos que no encuentran respuesta en el sistema sanitario malvinense”, sentenció, y denunció una “mala praxis sanitaria y política”.

“Esto no nos sorprende, continuó el dirigente, y consideró que el gobierno nacional “no aplicó un criterio sanitario para entregar vacunas, sino uno partidario, y eso se sumó después al escándalo de la vacunación VIP”. “Pero el mayor problema es la falta de estrategia sanitaria para conseguir vacunas, poder vacunar y poder proteger a los vecinos”, remarcó.

“Hoy vemos las consecuencias de eso, y ante la llegada de una nueva ola de coronavirus con nuevas cepas del virus, seguimos en la misma incertidumbre sanitaria, y eso llena de preocupación a todos los ciudadanos”, analizó.

En cuanto a las nuevas restricciones anunciadas, que seguramente se endurezcan en los próximos días, el ex funcionario del gobierno bonaerense señaló que “van tomando medidas espasmódicas sin tener una estrategia ni tener en claro a donde ir”. Por tal motivo, observa que “hoy muchos intendentes toman decisiones locales, en función de lo que sucede en cada municipio”.

“Muchos intendentes reclamaron durante el año pasado que no era necesario cerrar las escuelas porque no tenían casos. De hecho, la mayoría de los municipios del interior no tuvieron casos hasta julio o agosto, y se vieron obligados a cerrar las escuelas de forma innecesaria desde marzo”, ejemplificó. “Ahora los intendentes van a hacer lo que creen mejor para los habitantes de sus municipios, porque la estrategia provincial el año pasado no funcionó”, declaró, y se mostró a favor de una autonomía municipal “para definir lo que va a pasar”. “Hay que priorizar lo que pasa en cada distrito y a partir de ahí tomar las restricciones”, completó.

Consultado luego sobre una posible suspensión de las PASO como consecuencia del recrudecimiento de la pandemia de coronavirus, el dirigente de Juntos por el Cambio recordó que “hace muy poco hubo elecciones del radicalismo a nivel provincial y votaron más de 100 mil personas en toda la Provincia”, y que “no hubo ninguna medición que indique que esa elección generó un pico de contagios”.

“Se enviaron los elementos de protección y cuidado y se cumplieron todos los protocolos”, subrayó, por lo que para él “no habría motivos para suspender las PASO”. “Entendemos que la suspensión no tiene que ver con una cuestión sanitaria sino política. Es demasiado el daño que está haciendo este gobierno a nivel nacional y provincial, y se esperan una derrota electoral contundente, y la quieren estirar lo más posible”, sentenció.

Continuando con el eje político, Marcelo Di Mario aseguró que es precandidato a concejal de Juntos por el Cambio, pero aclaró que “lo más importante para mi es lograr una coordinación de las diferentes precandidaturas dentro del espacio para ser competitivos en el mes de octubre”. “Los precandidatos no pueden tomar decisiones por su cuenta. Tenemos que conversar con cada una de las líneas internar para generar la mejor opción para el vecino”, dijo.

En esa línea, reclamó por “definiciones generales más allá de las aspiraciones personales de cada uno”. “Es muy bueno que haya muchos candidatos, y eso ensancha nuestra base electoral, pero siempre como una estrategia electoral en conjunto. Lo importante es que Juntos por el Cambio de Malvinas Argentinas sea competitivo para pelear electoralmente con el kirchnerismo, que a nivel local entendemos que va a correr con la misma suerte que a nivel nacional y provincial, van a hacer una mala elección”, amplió. “Tenemos que hacer una muy buena elección este año y prepararnos de la mejor manera para ir por la Intendencia en el 2023”, aseveró.

Finalmente, ante la pregunta por el desembarco al distrito del médico Carlos Kambourian, el referente cambiemista manifestó: “Todo lo que pueda sumar electoralmente a Juntos por el Cambio en Malvinas Argentinas es bienvenido, porque nos hace más competitivos. Cualquiera que venga con las mejores intenciones, con la voluntad de hacer un aporte, y con la capacidad de atraer un electorado diferente es bienvenido, pero primero está el espacio y después las aspiraciones personales”.

“Estamos dispuestos a conversar con todos, y también estamos dispuestos a competir en unas PASO, pero tenemos que confluir en un acuerdo sobre lo que queremos, desde Juntos por el Cambio, para Malvinas Argentinas. Si logramos eso, nos va a ir mejor”, cerró.