En Pascua, el intendente Andreotti acompañó el comienzo de la vacunación en el nuevo microestadio

Ramón, de 75, también expresó: “Es fundamental cuidarse, yo estoy muy contento con mi vacunación. La pandemia no la he pasado tan mal como otros, pero sé que fue brava y ahora, a esperar la segunda dosis y que podamos salvarnos de la segunda ola”.

A su vez, la primera vecina en ser vacunada en el microestadio, Cristina de 73 años, dijo: “Me siento muy bien, estoy contenta e impresionada con el lugar. Es nuevo, yo no lo conocía y me parece fantástico; esto es muy importante y fueron todos muy amables”.

“Tenemos la suerte de un domingo de Pascua presentar instalaciones de excelencia que no habían podido ser inauguradas, pero qué mejor que utilizarlas en este proceso de vacunación de la Provincia de Buenos Aires”, comentó el jefe comunal y destacó: “En el distrito tenemos 4 centros vacunatorios y ya inoculamos 14 mil dosis para nuestros vecinos de San Fernando”.

En el nuevo microestadio del Polideportivo 2 de San Fernando, donde aún no se han presentado espectáculos deportivos debido a la pandemia, comenzó la vacunación contra el coronavirus gracias a la adecuación que realizó el Municipio para colaborar con la campaña de la provincia de Buenos Aires. El intendente Juan Andreotti compartió esa primera jornada en el establecimiento.