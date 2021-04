Juan Andreotti visitó el centro de vacunación que funciona en la parroquia Nuestra Señora de Aránzazu

En ese sentido, destacó: “Las personas que tienen movilidad reducida, se las trae hasta las puertas del edificio o las vamos a buscar con la ambulancia, ya en la institución sale un equipo de vacunadores que las inmunizan, los controlan unos minutos y se vuelven a sus casas. El hecho de que estemos inmunizados no quiere decir que no nos sigamos cuidando con tapabocas, lavado de manos y aireando los ambientes”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com