Zamora acompañó una nueva jornada de vacunación para vecinos y vecinas en Benavídez

Al respecto, el jefe comunal expresó: “Son fundamentales todas las acciones de cuidado como el distanciamiento, lavado de manos y uso de tapabocas ya que estamos en el comienzo de una segunda ola. Debemos extremar la responsabilidad individual y tomar todas las precauciones necesarias para que el virus no avance”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com