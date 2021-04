Juan Andreotti presentó un nuevo centro de vacunación en el microestadio del Polideportivo 2

“Más allá de que la vacunación viene avanzando, les pedimos a los vecinos que se cuiden porque afrontamos una segunda ola que está haciendo estragos en el resto de nuestro continente y para enfrentarla debemos continuar con todos los recaudos, uso del barbijo, lavado de manos, reuniones que no superen las 10 personas y por supuesto, no realizar fiestas. Hoy es momento de cuidarnos”, agregó Andreotti.

This site is protected by wp-copyrightpro.com