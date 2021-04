Un colectivo chocó con un auto y se incrustó en una tradicional pizzería de Vicente López

Bomberos Voluntarios y personal de Defensa Civil del Municipio de Vicente López fueron los que más rápido llegaron al lugar y pudieron socorrer a la gente. También participaron del operativo, ambulancias del SAME y personal policial.

En el colectivo 161 viajaban varios pasajeros que no sufrieron heridas, aunque alguno de ellos tuvieron que ser ayudados por los bomberos para poder salir ya que buena parte de la parte delantera quedó metida en el local.