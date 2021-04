Durante la presentación del mural el creador comentó cuál fue su motivación para llevarla a cabo: “La motivación fue diaria. Desde el primer momento uno de los excombatientes, Guillermo, me contó sus experiencias y todo lo que vivió, lo cual me permitió a mi ir transmitiéndolo en el mural”.

Finalmente las conmemoraciones acabaron en la Ferretería Pacheco donde los propietarios junto al intendente, personal de bomberos y excombatientes, presentaron un mural en honor a los soldados Horacio Cabanillas y Fidel Gordaliza. La pieza fue creada por el artista de Los Troncos de Talar, Alejandro Silveyra Dávila. Entonces, ex combatientes y compañeros de estos soldados recordaron anécdotas junto a ellos a través de emocionantes discursos.

En aquel contexto, destacó: “Este es un acto distinto al que hacemos generalmente para homenajear a nuestros héroes debido a la Pandemia que debemos atravesar. Sin embargo ello no impidió que podamos continuar con esta reivindicación sobre la soberanía de Malvinas y fue posible gracias a la participación de nuestro intendente y la sociedad civil que tanto nos apoya. En este día renovamos nuestro compromiso para seguir trabajando junto a la intendencia y la comunidad de Tigre”.

Al respecto, el jefe comunal expresó: “Cómo cada año el Municipio de Tigre, junto a los veteranos de guerra y todos los vecinos que apoyan la causa de Malvinas, conmemoramos este día, un día de recordación para todos aquellos que dieron su vida por esta lucha. No hay palabras para describir la entrega de los jóvenes de esa época que hoy son adultos, que entregaron todo lo que tenían y en los que hoy vemos su emoción por este hecho. Ellos son quienes realmente nos representaron en ese momento histórico y estuvieron a la altura de las circunstancias”.

La comunidad de Tigre rindió homenaje a ex combatientes y caídos de la guerra de Malvinas