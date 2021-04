Nueva vigilia de homenaje a los caídos en la guerra de Malvinas

Una vez finalizada la actividad, el director Social y Cultural del Veterano de Malvinas, Jorge Verri, agregó: “Reconocer el valor de los veteranos es muy importante, y por eso intentamos transmitir nuestras vivencias todos los días. Esperamos que quienes nos escuchen puedan seguir haciendo lo mismo, para que los veteranos de Malvinas no queden nunca en el olvido del pueblo”.

A lo largo de una emotiva jornada, veteranos y ex combatientes se reunieron para homenajear a sus compañeros caídos en combate a lo largo de la guerra de Malvinas.

El gobierno municipal de Ituzaingó acompañó la tradicional vigilia de homenaje, en marco del 39 aniversario del Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, junto a veteranos y ex combatientes, en la Plaza San Martín.