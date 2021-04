Julio Zamora destacó la trayectoria del Centro de Jubilados y Pensionados Rincón de Milberg

Luego de agradecer el recibimiento por parte del jefe comunal, el presidente de la entidad, Juan Camaná, sostuvo: “Estoy orgulloso de que nos hayamos podido reunir con el intendente Julio Zamora en un año muy particular por todo lo que estamos atravesando. Ojalá pronto la pandemia pueda acabar para que volvamos a disfrutar de encuentros maravillosos”.

“Quiero felicitar a todas y todos los que construyeron la historia de este centro que brinda contención a los adultos mayores. Nos apena mucho no poder festejar este nuevo aniversario como se merecen, pero estamos en un momento delicado y donde debemos cuidarnos como comunidad”, expresó Zamora una vez culminada la reunión en el Palacio Municipal.