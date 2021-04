El Concejo le aprobó las cuentas a Valenzuela

En una sesión especial que tuvo lugar días atrás, concejales aprobaron la Rendición de Cuentas de Ejercicio 2020. Al respecto el Bloque Todos – PJ expresó su rechazo a la misma y votó por la negativa.

En un comunicado, el espacio opositor hizo un resumen de las expresiones de algunos de sus ediles que se opusieron a la ejecución del gasto de los recursos durante el pasado año.

En un año que sorprendió a todos con un escenario totalmente atípico, donde una pandemia afectó fuertemente nuestra salud, nuestra economía y nuestro día a día, el Municipio de Tres de Febrero tuvo irregularidades bastante llamativas en la ejecución de sus gastos, entre las que se destacan excesivos aumentos en recaudaciones a través de instrumentos implementados por esta gestión municipal, como ser el Estacionamiento Medido (SEM) y la Plusvalía en Derechos de Construcciones, pero que no han sido utilizadas para el fin que han sido determinadas, desconociendo cual fue el destino de éstas partidas en la práctica; hubo un incremento significativo de los aportes nacionales y provinciales, siendo éstos ampliamente superiores a los recibidos durante el año 2019, representado un 52 % del total de los ingresos municipales, pero cuya ejecución no tuvo el destino pautado, como por ejemplo los fondos para móviles y equipamientos en el área de seguridad, de los cuales el 80 % debió ser afectado para camionetas, autos y motos para las fuerzas, cuestión que no se ve reflejada en los patrullajes que se realizan en las calles de nuestro distrito; y la falta de ejecución de recursos girados por la Nación para la compra de móviles para discapacitados; hubieron excesivos gastos en choferes particulares, viáticos, peajes para cubrir a los funcionarios que viven en La Plata, contratación de monotributistas, pagos a medios de comunicación nacionales de sumas exorbitantes y gastos en publicidad para redes sociales que superan la media de cualquier organismo gubernamental.

Contrario al bloque del Frente de Todos y PJ, el espacio de Martín Jofré, Tercera posición, acompañó la rendición de cuentas, concejales que equilibraron la balanza en favor del intendente Diego Valenzuela, que logró la aprobación de sus números.

Lamentablemente sigue vedado el ingreso de periodistas a la sesión, y desde la ida de Sergio Iacovino de la presidencia del Cuerpo, se dejaron de subir a redes las ordenes del día, por lo que medios y vecinos ya no tienen acceso a los expedientes que se tratan en sesión.

Entre otros proyectos que ingresaron, y a los que SM Noticias tuvo acceso -Juntos por el Cambio no comunica su tarea legislativa-, el Bloque Todos – PJ, entre otros expedientes, pidió informes al respecto de la actualización de la denominación autoridades municipales en las distintas plataformas web del municipio, entre las que generaba la atención la relacionada a los funcionarios de la Secretaría de Educación.

Desde el espacio Tercera Posición impulsaron un proyecto de resolución solicitando a los gobiernos provincial y nacional la apertura de kioscos, buffet y librerías en las escuelas del distrito con su correspondiente protocolo COVID19.