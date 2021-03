Ariel Sujarchuk supervisó obras de desagüe cloacal en Maschwitz junto a Malena Galmarini

“Otra vez tengo el gusto de venir al partido de Escobar y continuar con el trabajo coordinado junto al Municipio para avanzar con esta obra y otras que tenemos proyectadas. Lo bueno de estar en Escobar es que uno no sólo se sienta a trabajar con el intendente, sino que puede resolver. Así que agradezco a Ariel nuevamente y también a todos los vecinos y vecinas que tienen la paciencia de soportar las muchas molestias que ocasionan este tipo de obras”, expresó Galmarini.

“Estamos saldando una deuda histórica y esto es posible gracias a la simbiosis de un Municipio que sabe gestionar, y a la eficiencia de AySA, que ahora cuenta con una presidenta que viene al territorio y no solamente a visitar las obras sino a trabajar, planificar y supervisar los avances. Debemos ser conscientes de que es una obra fundamental que mejora la calidad de vida, aumenta el valor de las propiedades y también está en sintonía con el Escobar Sostenible que construimos cada día, con hábitos más saludables, respetuoso del ambiente y con un uso responsable de los recursos naturales”, explicó Sujarchuk, que conversó con algunos de los vecinos beneficiados y verificó en sus domicilios el buen funcionamiento de la red.