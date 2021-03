Alfonsín, “padre de la Democracia”, para siempre

El legado de Alfonsín está no sólo en sus discursos y en sus acciones como presidente y después como líder indiscutido de la Unión Cívica Radical. Está, fundamentalmente en su conducta, en la decisión que mantuvo siempre con firmeza, desde el ejercicio del poder, de no apartarse ni un ápice de lo que había propuesto realizar si el pueblo, como finalmente ocurrió el 30 de octubre de 1983, lo elegía como presidente.

Pero tampoco, ni aún durante el ejercicio de la presidencia y después, nadie pudo poner en tela de juicio su honradez, su condición de demócrata cabal, su irrenunciable determinación de poner por encima de los intereses partidarios, y mucho menos personales, los del conjunto de la ciudadanía que, ante su muerte, se volcó a las calles, llegó hasta el Congreso de la Nación y aguardó pacientemente su turno para pasar por la capilla ardiente para darle su último adiós. ¿Y quienes desfilar ante los restos de aquel presidente? Los radicales y los no radicales, los ciudadanos, sin distinción de pertenencias partidarias, para rendirle el homenaje a aquel hombre que el día que asumió, desde el Cabildo de Buenos Aires, supo decirle al pueblo reunido en la Plaza de Mayo y que pudo verlo y escucharlo a través de la radio y la televisión de todo el país que se constituía en el “más humilde servidor” del pueblo argentino para procurar alcanzar los sueños de aquella sociedad argentina que recuperaba la libertad de la mano de la reinstauración de la democracia. Después, el pueblo inundó las calles y acompañó hasta su última morada.